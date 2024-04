Overijssel trekt bemestingsverbod door om PAS-melders te helpen

Overijssel heeft het bemestingsverbod voor provinciale landbouwgronden nu al weer met een jaar verlengd. Ook in 2025 mogen boeren die grond van de provincie in erfpacht hebben daar geen mest op uitrijden. Het provinciebestuur creëert zo stikstofruimte, bedoeld om de zogeheten PAS-melders te helpen.

Overijssel paste deze maatregel vorig jaar voor het eerst toe en verlengde het bemestingsverbod in november weer voor een jaar. Het gaat om 1200 tot 1500 hectare aan landbouwgrond in provinciaal eigendom.

Overijssel, dat zo’n 350 PAS-melders heeft, gebruikt deze maatregel als ‘wisselgeld’. De reductie van stikstofemissie biedt het provinciebestuur de ruimte om niet te hoeven handhaven bij PAS-melders: boeren die buiten hun schuld om nog altijd geen natuurvergunning hebben. De Raad van State oordeelde eind februari, in een zaak die milieuorganisatie MOB had aangespannen, dat provincies voorlopig kunnen afzien van handhaving als ze duidelijk maken dat er “een redelijk evenwicht is tussen de belangen van PAS-melders aan de ene kant en het natuurbelang aan de andere kant”. De Raad van State noemde het bemestingsverbod in Overijssel als voorbeeld hiervan.