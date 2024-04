Twee parachutisten van het Nederlandse leger zijn gewond geraakt bij een oefening in België, nadat hun parachutes in elkaar verstrengeld waren geraakt. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Ze hebben het ongeval wel overleefd en werden met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De afgelopen maanden vielen al een dode en meerdere gewonden bij ongevallen tijdens oefeningen in het buitenland.