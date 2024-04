Enquêtecommissie stelt PVV gerust: fraude moet worden aangepakt

Gesjoemel met toeslagen of uitkeringen moet worden aangepakt, vindt ook de parlementaire-enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid heeft onderzocht. De commissie oordeelde zeer kritisch, maar heeft “op geen enkele wijze” willen zeggen dat fraude meevalt of “moet kunnen”, benadrukt voorzitter Michiel van Nispen op vragen daarover van de PVV.

“Fraude kan niet getolereerd worden”, vindt Van Nispen. Waar de commissie met name over valt, is dat mensen die onbedoeld kleine foutjes maakten, daar keihard voor werden gestraft. “Dat kan niet, het heeft levens van mensen vermorzeld. Dat is echt intens verkeerd”, aldus de commissievoorzitter.

Ook heeft de commissie vastgesteld dat de fraudeaanpak werd aangescherpt onder invloed van wat Van Nispen “verkeerde financiële prikkels” noemt. “Ga nou niet fraudebestrijding gebruiken om gaten in de begroting te dichten. Ook dat is hier fout gegaan.”

De enquêtecommissie verdedigt donderdag haar eindverslag in de Tweede Kamer. Met name de PVV vreest dat van de aanpak van fraude weinig meer terechtkomt wanneer alle conclusies en aanbevelingen onverkort worden omarmd. Als grootste partij is de PVV als eerste aan zet om aan te geven hoe de Kamer met het rapport moet omgaan.