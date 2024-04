Jeugdautoriteit: financiële problemen in jeugdhulp steeds erger

Instellingen in de jeugdhulp komen in steeds grotere financiële problemen. Daarvoor waarschuwt de Jeugdautoriteit, die voor de overheid de sector in de gaten moet houden. De organisaties kampen met hoog ziekteverzuim en hoge energielasten. Daarnaast zijn ze meer geld kwijt door een afgesproken loonsverhoging voor medewerkers. In de coronajaren kregen ze financiële steun, maar die is weggevallen.

Volgens de Jeugdautoriteit zouden de instellingen moeten investeren in personeel en innovatie, maar is daar steeds minder ruimte voor.

Steeds meer aanbieders van jeugdhulp lijden verlies. Dat gebeurt vooral bij de grotere instanties. Zij leveren “hoog complexe, specialistische zorg”. Als zij in zwaar weer komen, bedreigt dat de toegankelijkheid van de jeugdzorg, aldus de autoriteit.

De directeur van de Jeugdautoriteit, Kees van Nieuwamerongen, stelt dat het belangrijk is dat gemeenten, jeugdhulpinstanties en het Rijk beter met elkaar samenwerken.