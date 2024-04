Nederlandse mariniers gewond bij parachutesprong in België

Twee Nederlandse mariniers zijn donderdag gewond geraakt tijdens hun parachutesprong in België. Eén militair raakte gewond geraakt toen hij met zijn parachute verstrengeld raakte met die van een collega, meldt Defensie. De gewonde militair is naar het ziekenhuis gebracht; de ander was niet gewond. Een andere marinier liep lichte verwondingen toen hij verkeerd terechtkwam bij zijn landing. Defensie wil niks kwijt over de verwondingen, maar stelt dat de betrokkenen goed aanspreekbaar zijn.

De incidenten gebeurden tijdens een oefening boven een militair terrein in Diest, vlak bij Leuven, waar het Nederlandse leger oefent. De militairen waren gedropt uit een Hercules-transporttoestel van de luchtmacht. De gebeurtenissen worden onderzocht.

Eerder donderdag bevestigde het Openbaar Ministerie in Leuven een ongeval met één gewonde militair en dat daarbij geen sprake leek van opzet. De Belgische justitie is extra alert bij ongelukken met een parachute na een spraakmakende rechtszaak in 2009, die bekend is geworden als de ‘parachutemoord’. Toen werd een parachute bewust onklaar gemaakt.