A7 bij Purmerend vanaf maandag helemaal dicht voor vrachtverkeer

De snelweg A7 bij Purmerend gaat vanaf maandag tijdelijk helemaal dicht voor vrachtwagens en bussen. Dat is nodig om de werkzaamheden die daar momenteel plaatsvinden aan een brug over het Noordhollandsch Kanaal goed te kunnen uitvoeren, meldt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur).

Tot dusver gold op deze plek een gewichtsbeperking voor vrachtwagens van 25 ton. Maar die werd in de eerste weken van de werkzaamheden “honderden keren per dag” overschreden, met uitschieters tot boven de 40 ton. “En dat maakt dat we op deze manier het werk niet kunnen doen”, zegt Harbers.

“Ik baal daar ontzettend van”, aldus de bewindsman. “Hier lijden de goeden onder de kwaden”. Maar hij heeft geen keuze, benadrukt hij. De versterking van de brug is echt dringend noodzakelijk en kan onder de huidige omstandigheden niet veilig worden uitgevoerd.