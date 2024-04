Kabinet steunt Weerwind om motie Transgenderwet niet uit te voeren

Het demissionaire kabinet staat achter minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) die weigert een verruiming van de Transgenderwet in te trekken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de minister daar eerder deze week om verzocht via een motie die NSC en SGP hadden ingediend. Weerwind gaf al meteen aan dat hij de motie niet ging uitvoeren, omdat hij het inhoudelijk en procedureel niet met de handelwijze eens is. De ministerraad is het met hem eens, zei de bewindsman na afloop.

Het wetsvoorstel houdt in dat transgenders hun geslacht op de geboorteakte eenvoudiger kunnen wijzigen, omdat er geen deskundige meer aan te pas komt. Ook de leeftijdsgrens van 16 jaar vervalt, zodat ook kinderen hun gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen veranderen. Dat gebeurt dan via een rechter.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel in 2022 besproken, maar het debat werd destijds na de inbreng van de partijen opgeschort. Gebruikelijk is dat een debat wordt afgerond en daarna erover wordt gestemd. Dat is nu niet gebeurd, zodat de minister nooit antwoord heeft kunnen geven op de gestelde vragen.

Na de val van het kabinet vorig jaar is het onderwerp controversieel verklaard. Dat houdt in dat de behandeling pas verder gaat als er een nieuw kabinet zit. NSC en SGP hebben dat niet willen afwachten, maar willen dat het voorstel binnen een maand wordt ingetrokken. Ze vinden dat de behandeling al te lang duurt sinds het wetsvoorstel in 2021 werd ingediend bij de Tweede Kamer.

Ook denken ze dat de Kamer het voorstel toch niet zal steunen, omdat veel partijen er niets in zien. In een hoofdelijke stemming stemden PVV, BBB, NSC, CU, SGP, DENK, FVD en JA21 voor de intrekking. VVD en CDA zijn ook kritisch op de wet, maar stemden toch tegen omdat ze het niet eens zijn met de handelwijze.

Weerwind wijst ook op het belang van een dialoog en dat de Kamer “de voors en tegens kan afwegen en tot een besluit kan komen”. In een Kamerbrief later vrijdag benadrukt hij nogmaals de noodzaak van zorgvuldigheid, omdat het wetsvoorstel gaat over de rechten van een groep mensen die in een kwetsbare positie zit.

Het kabinet legt wel vaker moties naast zich neer. Elke week worden er tientallen ingediend. Het is aan de Tweede Kamer om hier al dan niet nog actie op te ondernemen.