Erdogan spreekt nog geen steun uit voor Rutte als topman NAVO

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft nog niet zijn steun uitgesproken voor Mark Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Na een ontmoeting met de demissionaire premier in Istanbul zei de Turkse president op een gezamenlijke persconferentie dat hij nog een besluit moet nemen.

Erdogan zei vorige week ook telefonisch te hebben gesproken met de Roemeense president Klaus Iohannis. Hij is de andere kandidaat om topman Jens Stoltenberg bij de NAVO op te volgen. De Turkse leider zei een besluit te zullen nemen over de kandidatuur waarbij “strategische wijsheid” en “rechtvaardigheid” een rol zullen spelen.

Rutte was op persoonlijke titel afgereisd voor het ‘sollicitatiegesprek’ met zijn “goede vriend” Erdogan. Hij noemde Turkije een “cruciale bondgenoot” die in een “moeilijke buurt” ligt. Turkije wil dat een nieuwe chef van de NAVO terrorisme hoog op de agenda zet en erkent dat Turkije een vooraanstaande rol heeft in het stabiliseren van de zuidflank van het NAVO-gebied.