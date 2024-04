Kabinet legt keuzes voor aan Kamer voor suikertaks op frisdranken

Het demissionaire kabinet heeft vijf mogelijke varianten uitgewerkt van een suikerbelasting op alcoholvrije dranken. Doel is om dranken met weinig of geen suiker goedkoper te maken en dranken met veel suiker juist duurder. Zo wordt Red Bull duurder en light frisdranken en havermelk goedkoper. Dat moet helpen in de strijd tegen overgewicht. Het is aan de Tweede Kamer om een keuze te maken.

Het verschil tussen de vijf varianten zit hem in de hoeveelheid uitzonderingen. Dat kunnen er geen zijn, alleen mineraalwater, of daarnaast ook suikerarme zuivel- en sojadranken en pure groente- en vruchtensappen. Hoe meer uitzonderingen, hoe hoger de belasting op de overgebleven dranken wordt.

Aan de foefjes van fabrikanten die een druppel melk in hun sappen doen om de suikertaks te ontlopen, kan in verschillende varianten een einde worden gemaakt. “Het lijkt mij logisch om dit inderdaad de pas af te snijden”, zei Van Ooijen na afloop van de ministerraad. “Het is een onwenselijke belastingontwijking.” Het lijkt hem ook logisch om chocolademelk onder een hoger belastingtarief te laten vallen. “Maar het is uiteindelijk aan de Tweede Kamer om daarover te oordelen.”

Het uitgangspunt in alle varianten is hetzelfde “en eigenlijk heel simpel. Namelijk weinig suiker, weinig belasting. Veel suiker, hogere belasting”, zei Van Ooijen. De invoering van een suikertaks op non-alcoholische drankjes is volgens Van Ooijen nodig “omdat er sprake is van overgewicht in Nederland.”

Doel van de belasting is om consumenten gezondere keuzes te laten maken, of producenten ertoe te bewegen het suikergehalte van hun frisdranken te verlagen. De Gezondheidsraad adviseert zo min mogelijk suikers binnen te krijgen via dranken. Het maakt niet uit of het gaat om natuurlijke of toegevoegde suikers.

De suikertaks kan op zijn vroegst per 2026 ingaan.