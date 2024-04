Yeşilgöz wacht af wat Wilders gaat zeggen op congres in Boedapest

VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil niet vooruitlopen op de toespraak die PVV-leider Geert Wilders zal houden op een radicaal-rechts congres in Boedapest. “We zullen zien wat hij daar zegt. Ik zit zelf vandaag bij de ministerraad en ik heb andere dingen te doen, maar het is natuurlijk wel relevant”, zegt ze voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Ze zal kijken wat Wilders daar “zegt en hoe we dat wegen”.

Partijen moeten volgens haar “hun eigen kleur behouden en hun eigen ding kunnen doen zoals dat hoort in een rechtsstaat”. Maar aan de andere kant, zegt ze, “is het wel belangrijk dat we op één lijn blijven met elkaar over een aantal onderwerpen.”

Wilders is een van de hoofdsprekers op het CPAC-congres, waar onder andere ook de rechtsradicale Hongaarse premier Viktor Orbán spreekt. De PVV-leider zit al maanden in een formatieproces met de VVD, NSC en BBB, partijen die minder rechts zijn dan zijn PVV. De onderhandelingen zijn niet makkelijk omdat de vier partijen flink verschillen in standpunten over belangrijke onderwerpen.

De liberale leider heeft zich nog geen beeld kunnen vormen van het congres, alleen dat het een bijeenkomst is “van zeer conservatieve partijen. Daar heb ik zelf wat minder mee.” Ze vindt het wel relevant wat politici zeggen voor de camera of op congressen.