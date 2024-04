Lichaam gevonden in pand Berkel en Rodenrijs na grote brand

De politie heeft een lichaam gevonden in het pand in Berkel en Rodenrijs waar zondag een grote brand woedde. Naar de identiteit van de persoon wordt nog onderzoek gedaan, laat een woordvoerster van de politie weten. Het lichaam werd maandagochtend gevonden in een auto die in de uitgebrande schuur stond.

De brand brak zondagmiddag uit in de schuur naast een woning aan de Noordeindseweg. Het vuur woedde onder meer in het rieten dak van het pand waardoor een speciaal team van de brandweer dat gespecialiseerd is in het blussen van rieten daken moest uitrukken. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Zondag werden twee mannen van 21 en 28 jaar aangehouden. Het ging om een Rotterdammer en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten nog vast. Het onderzoek naar de brand en de precieze rol van de verdachten is nog bezig, aldus de woordvoerster. De politie zei zondag al rekening te houden met brandstichting.