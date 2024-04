Kamer boos over mogelijk versoepelde stikstofregels Schiphol

Partijen in de Tweede Kamer reageren boos op mogelijk versoepelde stikstofregels voor Schiphol. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft volgens NRC de regels zo afgezwakt dat de luchthaven vorig jaar makkelijker een natuurvergunning kon krijgen, waardoor het aantal vluchten niet omlaag hoefde.

Om de vergunning te krijgen kocht de luchthaven vorig jaar boerderijen in de omgeving op om stikstofruimte te krijgen om de eigen uitstoot te compenseren. Volgens de rechter moet in dit soort gevallen echter eerst gekeken worden of de vrijgekomen stikstofruimte nodig is voor herstel van de natuur. Dat hoefde Schiphol niet te doen van de minister.

Volgens het ministerie kan alleen de overheid vrijgekomen stikstofruimte inzetten voor verbetering van de natuur. Bij overeenkomsten tussen particuliere ondernemingen geldt deze regel niet, oordeelt het departement. Wel schrijven ambtenaren dat het risico bestaat dat de rechter de minister zal terugfluiten, aldus NRC, dat zich baseert op interne documenten.

Pieter Grinwis (ChristenUnie) vindt het “om zo veel redenen boosmakend”. Volgens hem worden “boerenbedrijven opgeofferd voor vliegvakanties”. D66’er Anne-Marijke Podt twittert: “Gelijke monniken, gelijke kappen: we stellen (terecht) hoge eisen aan stikstofregels voor boerenbedrijven – maar die regels gelden óók voor Schiphol. Kamervragen in de maak.”

“Boeren mogen bloeden”, is de conclusie van Caroline van der Plas (BBB). “Gedogen van illegale uitstoot, procedures doelbewust vertragen en regels afzwakken: de belangen van Schiphol wegen altijd zwaarder dan natuur, milieu en volksgezondheid”, vindt Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). “Hoop dat de rechter hier gehakt van maakt. Ik in ieder geval wel”, aldus Laura Bromet (GroenLinks-PvdA). Milieuorganisaties hebben eind vorig jaar een procedure aangespannen tegen de vergunning.

Het ministerie ontkent ook dat tijd is gerekt bij de vergunningsaanvraag waardoor Schiphol langer meer stikstof kon uitstoten. Van “bewust traineren is geen sprake geweest”, aldus het ministerie, dat zegt dat het een langdurig proces is waarbij ook sprake is van “voortschrijdend inzicht”. De vrees voor verlies aan werkgelegenheid heeft volgens het ministerie in het vergunningstraject geen enkele rol gespeeld.