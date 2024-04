Bijna helft plekken Nationale Herdenking op Dam vergeven

“Het gaat hard” met de te vergeven plekken voor de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Dat laat een woordvoerster van het Nationaal Comité 4 en 5 mei dinsdag weten. Rond het middaguur waren meer dan 4500 van de 10.000 plekken gereserveerd.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte eerder op de dag bekend dat mensen dit jaar vooraf een plek moeten reserveren voor de herdenking komende zaterdag. Reserveren is mogelijk sinds dinsdagochtend. Zonder reservering is het niet mogelijk de herdenking op de Dam bij te wonen.

Dit jaar gelden extra veiligheidsmaatregelen voor de Nationale Herdenking door de kans op spontane protestacties of verstoringen. Een van de maatregelen is een vastgesteld maximum van 10.000 mensen op het plein op 4 mei, waar dit doorgaans naar schatting 20.000 mensen zijn.

De keuze om met reserveringen te werken is gemaakt om mensen die het belangrijk vinden om aanwezig te zijn zo goed mogelijk te faciliteren, liet de woordvoerster eerder weten. Reserveren is mogelijk totdat het maximum van 10.000 aanmeldingen is bereikt. Mensen kunnen zich aanmelden via Herdenkingopdedam.nl, waarbij ze kunnen kiezen voor een van de twee zijdes van de Dam: de kant van het Damrak of de kant van het Rokin. Daarnaast kan men een tijdslot kiezen. Het is mogelijk om een reservering voor een of twee personen te maken. Bij aankomst op de Dam wordt de reservering gescand.