Ambassadeurs van de Vrijheid met heli’s onderweg naar festivals

Claude, FLEMMING, Son Mieux en Wende, de Ambassadeurs van de Vrijheid van dit jaar, zijn vanaf vliegbasis Gilze-Rijen met helikopters van Defensie opgestegen op weg naar de bevrijdingsfestivals waar zij zondag optreden. Toen de Ambassadeurs de lucht ingingen, was het droog en brak de zon een beetje door.

“Het zijn dagen om te beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat we zo’n dag als vandaag kunnen vieren en mogen vieren. Dat moeten we koesteren”, zegt Claude tegen het ANP. “Ik heb er echt zin in, het wordt mooi weer en we gaan lekker de clouds in straks!”

Daar sluit FLEMMING zich bij aan. “Het is mooi om echt even met z’n allen stil te staan bij wat we hebben en nu onze eigen kracht kunnen inzetten en dat is gewoon feest maken. Dit is echt zo’n dag waarvan ik over een week denk: gelukkig hebben we de foto’s nog.”

Naast de Ambassadeurs treden zondag nog meer artiesten op tijdens de diverse bevrijdingsfestivals. Zo staan onder anderen ook Blanks (Noord-Brabant), Krezip (Zuid-Holland), Froukje (Friesland), Typhoon (Drenthe), Douwe Bob (Flevoland), Sophie Straat (Groningen), RONDÉ (Gelderland), Bente (Limburg), Suzan & Freek (Overijssel), Rolf Sanchez (Utrecht), Waylon (Zeeland) en Danny Vera (Noord-Holland) op de diverse podia. In totaal zijn er zondag driehonderd optredens verspreid over veertien steden en twaalf provincies.

De Ambassadeurs vliegen met vier helikopters naar de verschillende festivals. Wende en Claude vliegen samen en daarnaast delen FLEMMING en Son Mieux een helikopter. Wende treedt als eerste op in Limburg en Claude wordt als eerste naar Groningen gevlogen. De zangeres treedt aansluitend nog in Gelderland en Haarlem op, de zanger gaat na zijn eerste optreden nog naar Utrecht, Limburg en Zeeland.

Son Mieux wordt als eerste afgezet in Drenthe en FLEMMING begint met een optreden in Noord-Brabant. Aansluitend gaat de Haagse formatie nog door naar Friesland, Rotterdam en uiteindelijk hun thuisstad. FLEMMING gaat nog naar Overijssel, het concert op de Amstel in Amsterdam en Flevoland, waar hij de dag afsluit.