Nablussen brand Oss gaat door, omwonenden nog niet naar huis

De brandweer in Oss is zondag nog altijd bezig met het nablussen van de brand die vrijdagochtend uitbrak in het distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in de Brabantse gemeente. Vijf mensen die in de directe omgeving wonen, hebben de nacht elders doorgebracht. Of zij zondag naar huis kunnen, is niet bekend. Door de brand ging het pand verloren, een loods van 300 bij 150 meter vol levensmiddelen.

De brandweer trekt zondag de nog smeulende resten uit elkaar, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierdoor komt er meer zuurstof bij het vuur en kunnen brandhaarden opnieuw oplaaien. Ook vet uit de levensmiddelen voedt de vlammen. De woordvoerder verwacht dat de brandweer nog de hele dag nodig heeft voor het nablussen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor bewoners van de naastgelegen Vechtstraat was het daarom te gevaarlijk de nacht thuis door te brengen. De gemeente informeert hen of ze zondag wel thuis kunnen slapen, zegt de woordvoerder.