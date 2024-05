Claude en FLEMMING benadrukken belang van bevrijdingsfestivals

Als Ambassadeurs van de Vrijheid vliegen Claude en FLEMMING zondag door het hele land om op diverse bevrijdingsfestivals op te treden. De artiesten vinden het een voorrecht om dit te doen en zijn blij dat de festivals er ondanks financiële zorgen überhaupt zijn, zeggen ze in een gesprek met het ANP.

De festivals zelf waren tot voor kort niet zo’n vanzelfsprekendheid, weet ook Claude. “Ik hoorde dat het op losse schroeven stond, ook in Zeeland waar ik straks heen ga, zou het misschien niet doorgaan. Maar ik ben echt blij dat het uiteindelijk toch wel doorgaat, want het is echt belangrijk om zo’n dag als vandaag te vieren”, zegt de 20-jarige zanger. “Ik ben enorm vereerd dat ik dan met mijn muziek op zulke podia mag staan en mijn muziek mag brengen naar de mensen en ze een beetje kan toespreken.”

Claude weet nog niet precies wat hij tegen alle festivalbezoekers wil zeggen, maar hij wil wel iedereen hetzelfde meegeven. “Ik wil ze meegeven dat ze hun dierbaren en iedereen om zich heen echt moeten koesteren. En dat ze op zo’n dag als vandaag echt moeten stilstaan bij het feit dat het echt slechter kan. En dat we echt blij en dankbaar mogen zijn met wat we kunnen doen. En met wat we doen en gewoon met dat we hier mogen zijn.”

FLEMMING vindt ook dat het na een beladen dag met de Nationale Dodenherdenking goed is om nu op de vele festivals de vrijheid te vieren. “Ik vind het wel heel fijn dat die doorgaan”, zegt de 28-jarige zanger. “Niet alleen voor mezelf, maar het is natuurlijk ook heel goed om stil te staan bij de dingen die er zijn gebeurd. Maar bij heftige dingen die we meemaken is het loslaten ook altijd heel goed. Dus ja, het is altijd goed om positief af te sluiten. En daar zijn natuurlijk de bevrijdingsfestivals perfect voor.”