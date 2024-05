Mark Rutte en Wende ontsteken Bevrijdingsvuur in Roermond

Op het feestterrein aan de Maas in Roermond hebben demissionair premier Mark Rutte en Ambassadeur van de Vrijheid Wende zondagmiddag het bevrijdingsvuur ontstoken. Daarmee is de landelijke aftrap van het Bevrijdingsfeest een feit. Limburg is dit jaar gastprovincie voor het nationaal startsein van de 5 mei-vieringen.

Het vuur was vanuit Wageningen naar Roermond gebracht door leden van de Eerste Remunjse Echte Kaerelsklup (EREK). Op het festivalterrein in Roermond worden zondag ongeveer 35.000 bezoekers verwacht. Elders in Roermond, op de Markt bij de Sint Christoffelkathedraal, wordt zondagmiddag een vrijheidsmaaltijd gehouden, een essentieel onderdeel van de viering. Daarbij gaan mensen met elkaar in gesprek over vrijheid. Onder hen veel 18-jarige scholieren, die voor het eerst hun stemrecht mogen gebruiken.

Aan de ontsteking van het bevrijdingsvuur ging een speciaal programma vooraf in de ECI-cultuurfabriek in Roermond. Toonaangevende nationale en Limburgse artiesten drukten hun gevoel voor vrijheid uit in zang, dans, muziek en andere kunstvormen. Jurist en mensenrechtenactivist Lilian Gonçalvez-Ho Kang You hield er de 5 mei-lezing over het belang van de rechtstaat bij het beschermen van ieders vrijheid.