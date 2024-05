Duizenden kijken in Eindhoven op straat naar PSV – Sparta

Duizenden mensen hebben zich zondag aan het begin van de middag in het centrum van Eindhoven verzameld om op grote schermen de thuiswedstrijd van PSV tegen Sparta te kijken. De drukte is zo groot dat onder meer op de Markt en het 18 Septemberplein niemand meer wordt toegelaten. Ook de straat Stratumseind is afgesloten.

Van tevoren waren mensen opgeroepen om rode kleren te dragen. Een verslaggever van het ANP ziet dat veel mensen daar gehoor aan hebben gegeven. De sfeer is volgens hem gemoedelijk. Er wordt veel gezongen en af en toe wordt vuurwerk afgestoken.

De wedstrijd is om 12.15 uur begonnen. PSV heeft genoeg aan gelijkspel om landskampioen te worden.