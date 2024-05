Feest barst los in Eindhoven na zege PSV op Sparta

In Eindhoven is het feest losgebarsten na de 4-2-overwinning van PSV op Sparta. Tienduizenden mensen volgden de wedstrijd in het centrum op schermen op straat en bij cafés. Een woordvoerder van de politie spreekt van “één groot feest”.

Op het Stratumseind, een van de grootste uitgaansstraten van de stad, gingen na het laatste fluitsignaal bier en fakkels de lucht in, zag een verslaggever van het ANP. Mensen riepen “wij zijn kampioen” en “boeren”. Veel cafés op het Stratumseind hebben televisieschermen buiten staan en de straat is volgepakt met mensen.

Ook op het 18 Septemberplein, bij het station, en op de Markt zagen duizenden mensen op schermen hoe PSV voor de 25e keer de landstitel veroverde. Na afloop van de wedstrijd werd bij het stadhuis direct begonnen met de opbouw van het podium voor de huldiging, die maandag plaatsvindt.