OM in beroep tegen vrijspraak militair van groepsbelediging Joden

Het OM gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Arnhem, die eind vorige maand een 25-jarige militair vrijsprak van groepsbelediging van Joden. Justitie is van mening dat de uitlatingen van de man “wel degelijk strafbaar zijn”.

Het OM had een taakstraf van 120 uur geëist. Op zijn telefoon werden in verschillende WhatsAppgroepen berichten over Joden aangetroffen, met afbeeldingen van onder meer hakenkruizen en Hitler. Er waren ook foto’s van de man zelf, waaronder eentje waarop hij de Hitlergroet deed.

De rechtbank oordeelde echter dat de meeste uitlatingen werden gedaan in besloten Whatsapp-groepen met minder dan twintig personen. Het OM vindt dat de uitlatingen wel in het openbaar zijn gedaan.

De militaire kamer van de rechtbank veroordeelde de man, die overigens is ontslagen, alleen voor het bezit van onder meer een boksbeugel, een stiletto en illegaal vuurwerk. Hij kreeg een taakstraf van 40 uur en een boete opgelegd.