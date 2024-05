Partijleiders en informateurs nog steeds onzeker over akkoord

Het is nog steeds niet duidelijk of PVV, VVD, NSC en BBB samen een nieuw kabinet gaan vormen. Na afloop van een lange dag van onderhandelingen tussen de vier partijen zei onder anderen PVV-leider Geert Wilders dat er nog steeds “geen garantie op een goede afloop” is, maar hij zei ook dat het een “goede dag” was. Dat zeiden informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf ook, maar die tekenden daarbij aan dat dit “geen garantie voor morgen” is.

“Er liggen nog genoeg blokkades op tafel, maar die moeten worden opgelost”, zei Dijkgraaf.

De informateurs sluiten niet uit dat ook de vrijdag na Hemelvaart en volgende week maandag en dinsdag nog moet worden onderhandeld. Deze dinsdag en woensdag worden de onderhandelingen sowieso voortgezet met dezelfde intensiteit als maandag. Toen spraken de vier partijleiders ruim tien uur met elkaar. Sinds de start van de gesprekken hadden zij dat nog niet gedaan.

Volgens de informateurs is nog niet gesproken over premierskandidaten. In het eindverslag van de informateurs zal wel de naam van een formateur komen te staan. Normaliter wordt dat ook de premier, maar dat ligt niet staatsrechtelijk vast.