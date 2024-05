Circa 125 demonstranten tentenkamp UvA nog vast

De ongeveer 125 demonstranten die in de nacht van maandag op dinsdag zijn opgepakt in het tentenkamp op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam zitten nog vast. Dat laat de politie dinsdagochtend weten.

De politie komt later met een update over wat er met de gearresteerde betogers gaat gebeuren. Bij de campus zelf is nog politie aanwezig om de situatie in de gaten te houden.

De demonstranten startten het pro-Palestijnse protest maandag. Een van de eisen van de actievoerders is dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt.