De eerste mensen die in de nacht van maandag op dinsdag werden gearresteerd in het tentenkamp op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam zijn vrijgelaten. Dat meldt de politie dinsdagochtend.

Het gaat om het deel van de groep pro-Palestijnse betogers van wie de identiteit door de politie is vastgesteld. Zij blijven wel verdachten in deze zaak, laat een woordvoerder van de politie weten. Degenen van wie de identiteit nog niet bekend is, zitten nog vast.