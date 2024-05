UvA geeft openheid over banden met Israëlische instellingen

De Universiteit van Amsterdam heeft bekendgemaakt welke samenwerkingen ze heeft met Israëlische instituten. Dat was een van de eisen van de demonstranten die de Roeterseilandcampus bezetten, tot de politie het protestkamp dinsdagochtend ontruimde.

De Centrale Studentraad (CSR) vroeg al eerder om transparantie over de banden met Israël. Het College van Bestuur stemde daarmee in.

“De UvA wil onder geen enkel beding bijdragen aan oorlogsvoering en ook willen we niet meewerken aan uitwisseling op het gebied van militair gericht onderwijs. Voor zover wij kunnen beoordelen, voldoen onze huidige samenwerkingen daaraan”, staat in een bericht op de site van UvA.

Op de site staan alle samenwerkingen opgesomd. De UvA werkt samen met drie universiteiten in Israël om studenten uit te wisselen: de University of Tel Aviv, Hebrew University of Jerusalem en de Ben Gurion University. Geen van deze uitwisselingen zijn op dit moment actief, door een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast nemen van de UvA deel aan acht Europese onderzoeksprojecten waarin ook Israëlische onderzoekers of bedrijven participeren.

In de nacht van maandag op dinsdag werd het protestkamp van pro-Palestijnse betogers ontruimd door de politie. Zo’n 120 mensen werden er gearresteerd en weggevoerd.