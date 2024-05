Rutte raakt enige rivaal niet kwijt in race om NAVO-topbaan

Mark Rutte raakt zijn enige rivaal in de race om het NAVO-leiderschap niet kwijt. De Roemeense president Klaus Iohannis benadrukte dat hij zich niet terugtrekt, hoewel vrijwel alle NAVO-lidstaten zich inmiddels achter de demissionaire premier hebben geschaard als opvolger van secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Iohannis bevestigde zijn kandidatuur voor de topfunctie na een bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden in Washington: “Concurrentie is een goede zaak.” Kort voor de ontmoeting ontweek een woordvoerder van het Witte Huis vragen of de Amerikaanse president zijn Roemeense collega zou verzoeken de weg vrij te maken voor Rutte, meldden Amerikaanse media. Voor de benoeming van een secretaris-generaal van de NAVO is overeenstemming nodig.

Van de 32 NAVO-leden gelden Roemenië, Slowakije en Hongarije nog als dwarsliggers voor de ‘grote favoriet’ Rutte. De Amerikanen, als grootste geldschieters van het bondgenootschap, spraken al herhaaldelijk hun steun uit voor de Nederlander, net als de Britten, Duitsers en Fransen. Turkije deed dat onlangs voor het eerst.