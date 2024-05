Kamerleden bespreken in Suriname samenwerking met Nederland

China staat klaar om Suriname te ondersteunen als Nederland en andere westerse landen dat niet doen, waarschuwt Ruben Brekelmans (VVD) in Paramaribo, waar hij met een Tweede Kamermissie in gesprek ging met de president, ministers en experts. “Ze zeiden: het liefst werken we samen met een land als Nederland vanwege de historische banden. Maar China stelt veel minder eisen en veel minder voorwaarden.”

Ook Kati Piri (GroenLinks-PvdA), Jan Paternotte (D66) en Dennis Ram (PVV) reisden naar Paramaribo om te praten over de relatie tussen Suriname en Nederland en de ontwikkelingen in de voormalige kolonie.

Ram wil een goede samenwerking, ook op economisch gebied. “Kijken of je een partnerschap kan creëren op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaars soevereiniteit, en van daaruit kijken hoe je de relatie kan verbeteren.” De regering van president Chan Santokhi heeft macro-economische vooruitgang geboekt en stelt prijs op technische ondersteuning van Nederland bij defensie, douane en belastingdienst.

Tijdens de ontmoetingen met Santokhi en anderen kwam het slavernijverleden zijdelings ter sprake. Nederland heeft 66 miljoen euro vrijgemaakt voor maatschappelijke initiatieven en bestuurlijke samenwerking in Suriname, zegt Paternotte. “Dat geld is nog niet ingezet. Wij hebben natuurlijk gevraagd wat wij kunnen doen om dat te helpen bespoedigen. En er kwamen best veel ideeën langs. Alleen, dat is een proces binnen Suriname dat zijn beslag moet krijgen.”

De missie reist maandagnacht lokale tijd door naar Brazilië. Heel goed, vindt Piri, vanwege de “blinde vlek” voor Latijns-Amerika. De opvattingen op dat continent verschillen van die in Europa. “De oorlog bijvoorbeeld, de Russische agressie tegen Oekraïne, die wordt heel anders beleefd soms, ook door andere regeringen hier op dit continent. Hetzelfde geldt voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dus het is ook goed voor ons, met alle schuivende panelen in de wereld, om van zo’n belangrijk land in de regio te horen hoe er hier naar de wereld wordt gekeken en naar dit soort ontwikkelingen.”