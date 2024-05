Eredoctoraat voor weerman Gerrit Hiemstra en WHO-baas Ghebreyesus

De Rijksuniversiteit Groningen reikt op vrijdag 24 mei een eredoctoraat uit aan onder anderen meteoroloog Gerrit Hiemstra, de voormalige weerman van het NOS Journaal. De eer valt hem te beurt om zijn “uitzonderlijke prestaties als expert op het gebied van meteorologie en (de gevolgen van) klimaatverandering”, aldus de onderwijsinstelling.

Hiemstra is mede-eigenaar van Weather Impact, gericht op innovatieve oplossingen op het gebied van weer en klimaat, en mede-oprichter van Oarshûs, dat de duurzame bouw van huizen bevordert. Hij is niet de enige die een eredoctoraat krijgt, er zijn nog drie anderen. Dat zijn directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Ghebreyesus, econoom Mariana Mazzucato en kunstmatige intelligentie-onderzoeker Kate Crawford.

Ghebreyesus wordt geëerd voor zijn “inzet en toewijding als directeur-generaal van de WHO bij de bestrijding van pandemieën zoals het coronavirus”. Mazzucato ontvangt een eredoctoraat om haar “prestaties als econoom op het gebied van technologische verandering, de rol van de publieke sector bij innovatie en het begrip waarde in de economie”. Ze is hoogleraar aan het University College London. Crawford krijgt het eredoctoraat voor haar werk “als onderzoeker op het gebied van sociale verandering en mediatechnologie, specifiek op het gebied van kunstmatige intelligentie en de impact daarvan”. Zij is verbonden aan de University of Southern California en publiceerde verder artikelen in The New York Times.