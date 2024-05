Vakbond: formerende partijen moeten arbeidsmigratie reguleren

De formerende partijen moeten werk maken van het reguleren van arbeidsmigratie, want het is een “ongekende schande” dat in Nederland arbeidsmigranten op straat slapen. Dat stelt vakbond CNV. Het hoofd van de Arbeidsinspectie heeft namelijk gezegd dat Nederland de limiet heeft bereikt met het aantal arbeidsmigranten. Inspecteur-generaal Rits de Boer uitte daarbij grote zorgen over onder meer dakloze arbeidsmigranten uit met name Oost-Europa.

“Huisvesting en werk moeten losgekoppeld worden van elkaar. Nu geldt voor arbeidsmigranten: geen werk, geen woning. Wie zijn werk verliest, slaapt dus op straat. Wij roepen al langer om dit los te laten en te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting van mensen die we naar Nederland halen. Politiek en werkgevers moeten hierin snel hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De bond wil ook dat de capaciteit van de Arbeidsinspectie wordt uitgebreid. “Op veel terreinen zien we dat de beperkte capaciteit werknemers vogelvrij verklaart. Want waarom zou je je als werkgever aan de regels houden, als er steeds minder controle is? Uitbreiding van de inspectie moet daarom topprioriteit van de politiek worden”, zegt Fortuin.

Volgens Fortuin herkent CNV al langer het beeld dat De Boer schetst. “Slechte huisvesting, misstanden en belabberde arbeidsomstandigheden. De formerende partijen zetten nu waarschijnlijk de puntjes op de i van een nieuw akkoord. Laten ze op de valreep deze belangrijke punten meenemen: uitbreiding inspectie en regulering arbeidsmigratie. Het ligt volledig in lijn met de roep om meer bestaanszekerheid, waar de formerende partijen hun verkiezingswinst aan danken.”