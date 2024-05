Docenten UvA in actie op Roeterseiland als steun aan studenten

Tientallen docenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) houden dinsdagmiddag vanaf 16.00 uur een eigen demonstratie op de Roeterseilandcampus. Ze doen dat onder meer uit solidariteit met de pro-Palestijnse studenten die daar maandag een protestkamp opzetten en door de politie uiteindelijk werden verwijderd. Dat zegt docent sociologie Sam Hamer.

“We zijn woedend over het politieoptreden. Een vreedzame demonstratie leidde snel tot politiegeweld”, zegt Hamer.

De docenten onderschrijven de oproep van studenten aan het College van Bestuur van de UvA om de banden te verbreken met “instanties die medeplichtig zijn aan genocide”, aldus Hamer. “We demonstreren om de UvA die kant op te duwen.”

De politie bereidt zich voor op de demonstratie. “We kijken wat nodig is om het in goede banen te leiden”, aldus een woordvoerster van de politie. Ze laat weten dat er genoeg agenten beschikbaar zijn. Er is ook al de hele tijd politie aanwezig op de Roeterseilandcampus.