Vertegenwoordigers Amsterdamse driehoek in gesprek met UvA

Vertegenwoordigers van de driehoek van Amsterdam (politie, OM en stadsbestuur) zijn in gesprek met de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar aanleiding van de pro-Palestijnse protestactie op de Roeterseilandcampus van de universiteit. Dat meldt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema dinsdag.

“Om samen te kijken wat nu nodig is voor de toekomst”, vertelt de zegsman, “en wat we van elkaar verwachten.” De driehoek besloot in de nacht van maandag op dinsdag het protestkamp te ontruimen om erfvredebreuk. Ook zou de actie een veiligheidsrisico hebben gevormd, mede door barricades. “Het was een beetje de optelsom”, aldus de woordvoerder.

Er werden zo’n 140 pro-Palestijnse betogers aangehouden, aldus de politie. Nog vier betogers zitten vast, een om belediging en drie om openbare geweldpleging. De deelnemende betogers eisten onder meer dat de UvA gezien het aanhoudende geweld in de Gazastrook alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt.