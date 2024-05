UvA-betogers zijn volgens advocaat onrechtmatig opgepakt

De zeker 125 pro-Palestijnse betogers die zijn aangehouden in het tentenkamp op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam hadden niet opgepakt mogen worden. Dat meldt advocaat Willem Jebbink die veel van de gearresteerden bijstaat.

De driehoek van Amsterdam (politie, OM en stadsbestuur) besloot in de nacht van maandag op dinsdag om het terrein te ontruimen om erfvredebreuk. Maar de betogers zijn volgens Jebbink “onrechtmatig” gearresteerd. “Erfvredebreuk is het tegen de zin van de rechthebbende verblijven op andermans terrein. Dat is strafbaar, maar niet als het gaat om percelen bij gebouwen ‘voor de openbare dienst bestemd’, zoals universiteiten”, aldus de advocaat.