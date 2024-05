Voorzitter college van bestuur UU in gesprek met demonstranten

“Zijn jullie zuinig op onze prachtige Universiteitsbibliotheek?” Dat vroeg de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, Anton Pijpers, aan de pro-Palestijnse demonstranten die sinds woensdagmiddag een gebouw van de UU aan de Drift bezetten. Pijpers kwam rond 21.15 uur aan, zag een verslaggever van ANP.

“Wat gaat er gebeuren, wat is jullie plan?”, waren enkele van de vragen die Pijpers had voor de actievoerders. Een demonstrant antwoordde daarop: “het is u meermaals duidelijk gemaakt, dat ga ik niet meer toelichten.” De actievoerders lieten eerder in een statement weten dat ze willen dat de UU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Door samen te werken met Israëlische organisaties zou de universiteit meewerken aan “de onderdrukking en bezetting van het Palestijnse volk”.

De collegevoorzitter wees erop dat het gebouw aan de Drift om 22.00 uur sluit. “Mijn verzoek aan jullie is dus om het pand te verlaten, keurig netjes via de nooduitgangen. Zonder beschadigingen”, aldus Pijpers. De demonstranten zeiden dat ze het gebouw niet zullen beschadigen, maar dat ze ook niet weggaan. “U vindt het fijn als wij om 22.00 uur vertrekken, wij vinden het fijn als u de banden met Israël verbreekt.”

De demonstranten waarschuwden Pijpers dat ze niet vertrekken zolang de universiteit de eisen niet inwilligt. Bovendien dreigden ze donderdag ergens in Utrecht terug te komen als ze woensdagavond door de ME worden weggehaald van de Drift. Pijpers stelde daarop dat de universiteit woensdagavond niet aan de eisen gaat voldoen. “Dat kan helemaal niet.” Hij wees er daarbij op dat de UU ruim 40.000 studenten telt en zo’n 9000 medewerkers van wie opvattingen allemaal gewogen moeten worden in de democratische medezeggenschapsprocedures van de universiteit.

De universiteitsbestuurder heeft een delegatie van de demonstranten uitgenodigd om op een later moment verder te praten. Daar bedankten zij voor. “Nee, na zeven maanden hoeft dat niet meer.” Rond 21.45 uur vertrok Pijpers met politiebegeleiding en onder luid gejoel van de actievoerders.