Kiezers kunnen StemWijzer weer invullen

Mensen die nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen bij de komende Europese verkiezingen, kunnen de StemWijzer weer invullen. De stemhulp is woensdag gelanceerd in Den Haag. De meeste lijsttrekkers waren daarbij.

De StemWijzer is ontwikkeld door het instituut ProDemos. Bij de afgelopen Kamerverkiezingen werd de stemhulp in een maand tijd ongeveer 3,2 miljoen keer ingevuld. Vijf jaar geleden, bij de vorige Europese verkiezingen, gaven ongeveer 1,7 miljoen mensen antwoord op de stellingen. Ongeveer 200.000 van hen deden dat op de valreep, in de laatste drie uur dat de stembureaus open waren.

De StemWijzer legt bezoekers dertig stellingen voor. Die gaan onder meer over de verdeling van asielzoekers, belastingen voor grote bedrijven, de situatie in het Midden-Oosten, kernenergie en uitbreiding van de Europese Unie. Na het beantwoorden van de stellingen krijgen mensen te zien met welke partijen hun antwoorden overeenkomen.

Een andere stemhulp, het Kieskompas, werd woensdag ook gelanceerd.