COA betaalt alsnog 52.000 euro aan gemeente om opvang Ter Apel

De dwangsom die het COA moet betalen omdat er te veel asielzoekers zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel, valt 52.500 euro hoger uit. Dat bevestigt een COA-woordvoerder na berichtgeving van NU.nl. Het COA moet de dwangsom betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

De twee instanties hadden volgens de woordvoerder een “interpretatieverschil” over de uitspraak van de rechter. Elke dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum zijn, moet het COA 15.000 euro betalen aan de gemeente.

Het COA en de gemeente zijn het niet eens over het aantal getelde mensen in de periode 2 tot en met 8 maart. Volgens de cijfers van het COA waren het er op die dagen minder dan 2000. Maar als mensen ’s avonds naar een nachtopvanglocatie worden gebracht en ’s ochtends weer terugkeren, worden ze niet meegeteld met het aantal mensen in het aanmeldcentrum.

De gemeente en het COA hebben nu afgesproken dat het COA de dwangsom betaalt voor de helft van de periode. Dat gaat om drieënhalve dag.

Na 8 maart is het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum ook volgens de officiële cijfers niet meer onder de 2000 gekomen. Met de 52.500 euro die het COA nu extra betaalt, staat de dwangsom tot en met dinsdag op 982.500 euro. Het maximale bedrag van de dwangsom is 1,5 miljoen euro.

Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde zegt dat het er niet op lijkt dat de aantallen op korte termijn onder de 2000 komen. “Er zullen echt gemeenten opvangplekken beschikbaar moeten stellen”, zegt hij.