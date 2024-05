Kieskompas: eigenlijk moet ChristenUnie grootste partij zijn

Nederlandse kiezers zijn heel gematigd, veel gematigder dan de uitslagen van verkiezingen laten zien. Dat zegt directeur Willem Blanken van het Kieskompas. “Eigenlijk zou de ChristenUnie de grootste partij van Nederland moeten zijn. De partij heeft een sociale component en gaat over menslievendheid. Ze zijn gematigd en voorzichtig, ook over Europa. Die elementen vindt iedereen best prettig. De meeste mensen zitten ergens in het midden”, aldus Blanken.

Het Kieskompas lanceert woensdag zijn stemhulp voor de Europese verkiezingen, die op 6 juni worden gehouden. Bezoekers krijgen dertig stellingen voorgelegd. Hun antwoorden worden vergeleken met de standpunten van partijen. De vragen gaan onder meer over stikstof, migratie, het aantal landen binnen de Europese Unie, een Europees leger en sociaal beleid. “Na dertig stellingen is de spanningsboog van mensen wel voorbij”, aldus Blanken.

Die stellingen worden na uitgebreid onderzoek bedacht. Het Kieskompas sprak vooraf met ongeveer 10.000 mensen. Achter de selectie zit een gedachte. Blanken: “Als alle partijen hetzelfde vinden, doet een stelling niks. Je moet partijen uit elkaar kunnen halen”, aldus Blanken. Ook moeten de onderwerpen een goed beeld van het publieke debat geven. Links en rechts moeten evenredige aandacht krijgen.

Toch zit er dit jaar weer een stelling in die er volgens Blanken eigenlijk niet in thuishoort. Die gaat over de vraag of Nederland uit de Europese Unie moet stappen, net als het Verenigd Koninkrijk. Blanken: “Alleen Forum voor Democratie is het daarmee eens, de rest niet. De PVV heeft haar standpunt verlaten. Eigenlijk is het voor ons gewoon een slechte stelling. We hebben besloten de stelling er toch in te laten omdat nexit nog steeds in het openbare debat naar voren komt.”

De vraag wordt wel aangevuld met een andere stelling, of lidmaatschap van de EU voornamelijk slecht is geweest voor Nederland. “Forum voor Democratie is het ook daar helemaal mee eens, maar er zijn een paar andere partijen die op neutraal staan. Daar kun je het sentiment over Europa goed zien.”

Bij de vorige Europese verkiezingen, vijf jaar geleden, vulden 300.000 Nederlandse kiezers het Kieskompas in. Dat is een schijntje vergeleken met de 3 miljoen bezoekers bij de afgelopen Kamerverkiezingen. Deze keer hoopt Blanken op 1,5 miljoen bezoekers.