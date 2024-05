Verdachte Schammenkamp in Spanje al eens veroordeeld in drugszaak

Verdachte Jalal O. (35), die ontkent iets te maken te hebben met drugsproductie in de geëxplodeerde garagebox aan de Schammenkamp in Rotterdam, is al eerder veroordeeld geweest in een drugszaak. In november 2022 is hij in een Spaanse zaak veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, bleek maandag in de rechtbank in Rotterdam.

In de bedrijfsruimte die O. huurde voor zijn klusbedrijf, was volgens het Openbaar Ministerie een productielocatie voor cocaïne gevestigd. O. ontkende in zijn derde verhoor nog dat hij ooit iets te maken heeft gehad met drugs, maar volgens justitie is dat aantoonbaar onjuist. Justitie kreeg van de Spaanse autoriteiten het vonnis opgestuurd. De eerdere veroordeling van O. was voor de rechtbank een van de redenen om O. langer vast te houden.

Op maandagavond 29 januari vond in het pand een explosie plaats en brak er brand uit. Er vielen drie doden, onder wie een neef van de verdachte. Het onderzoek naar de oorzaak wordt volgens het OM bemoeilijkt door de enorme ravage. “Meerdere woningen en bedrijven zijn door de explosie weggevaagd”, zei de officier van justitie.