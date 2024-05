De Mobiele Eenheid (ME) is om 15.25 uur het pand van de Universiteit van Amsterdam (UvA) binnengevallen op de Roeterseilandcampus. Daar was sinds maandagmiddag een protest gaande, demonstranten hadden verschillende ingangen gebarricadeerd.

De politie riep demonstranten enkele minuten voor de inval op om het pand vrijwillig te verlaten. Die oproep klonk ook in het universiteitsgebouw.