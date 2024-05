Een militair uit het buitenland is zondagmiddag zwaargewond geraakt tijdens een verkeerd afgelopen parachutesprong op Texel, meldt de Koninklijke Marechaussee. Onbekend is nog uit welk land de militair precies komt en of het hier ging om een oefening of een recreatieve sprong.

Het is ook onduidelijk wat er precies misging bij de sprong. Forensisch rechercheurs van de marechaussee gaan naar de plek van het ongeluk om onderzoek te doen.