Waterschap verwacht geen problemen Limburgse beken en rivieren

Het Waterschap Limburg voorziet voorlopig geen problemen in de zuidelijke wateren. “De Limburgse beken en rivieren hebben de afgelopen dagen veel water verwerkt. De afvoeren van onze beken en rivieren zijn weer normaal.”

Alleen de Jeker en de Niers zijn nog iets verhoogd, meldt het waterschap. Dat leidt naar verwachting niet tot moeilijkheden.

Het KNMI waarschuwt zondagmiddag voor stevige onweersbuien in onder andere Limburg, waardoor er in korte tijd veel regen kan vallen. Plaatselijke wateroverlast is daarom niet helemaal uit te sluiten, meldt het waterschap.

Zaterdagochtend werden uit voorzorg twee campings in het Zuid-Limburgse dorp Etenaken ontruimd om dreigende wateroverlast. Het water in de Geul bereikte toen een hoog peil door zware regenval in België op vrijdag.