Politiek mag wensdenken, zegt Van der Plas na kritiek op akkoord

Caroline van der Plas wijst de kritiek van de hand dat in het hoofdlijnenakkoord plannen zitten waarvan de haalbaarheid onzeker is. Andere partijen hebben bijvoorbeeld twijfels bij het voornemen van de nieuwe coalitie om een uitzonderingspositie (opt-out) te bedingen in de Europese Unie op migratiebeleid. “Wat is er mis met wensdenken zolang je denkt dat die wens gaat lukken?”, zegt de BBB-leider te gast bij Buitenhof.

Een opt-out uitonderhandelen in Europa is lastig en zet Nederland bovendien in een isolement, zeiden de Europese lijsttrekkers van GroenLinks-PvdA, D66 en CDA eind vorige maand in een debat.

“Het is allemaal ingewikkeld, het kan allemaal niet, dat moeten we niet doen, Brussel gaat nooit akkoord”, vat Van der Plas de critici van het voorstel samen. “Die houding is juist hetgeen geweest wat zo fout is gegaan. Je moet kijken hoe het wel kan.”

PVV, VVD, NSC en BBB hebben ook kritiek gekregen op het voornemen om jaarlijks 1 miljard euro te bezuinigen op de asielopvang. Zij gaan ervan uit dat dit mogelijk wordt door maatregelen om het aantal asielzoekers te beperken. “Ik denk dat het wel gaat lukken.”, zegt de voorvrouw van BBB op de vraag of dit wel realistisch is.

In het hoofdlijnenakkoord staat ook het voornemen om 1,6 miljard euro per jaar minder af te dragen aan de EU. Daarover zou eerst onderhandeld moeten worden in Brussel. Dat kan Nederland als “belangrijke partner” in de EU voor elkaar krijgen door de vuist op tafel te slaan, denkt Van der Plas.

“Wij hebben onze eigen positie veel te klein gemaakt ten opzichte van wat we zijn”, vindt de politica. “We zijn medeoprichter van de EU. We zijn netto betaler in de EU.”