Rijswijk mag Eritrees bevrijdingsfeest van rechter verbieden

De gemeente Rijswijk mag het Eritrees bevrijdingsfeest dat voor zaterdag gepland stond in een evenementenlocatie, verbieden. Dat oordeel velt de rechter. De organisator van het feest, Federatie van Eritrese Gemeenschappen Nederland (FEN), en zalencentrum Event Plaza hebben daarmee het kort geding dat ze aanspanden, verloren.

Burgemeester van Rijswijk Huri Sahin wilde het feest verbieden, omdat tijdens twee eerdere Eritrese bijeenkomsten hevige rellen ontstonden. Het veiligheidsrisico voor het aanstaande feest schatte ze daarom in als “levensgroot”. Sahin zegt zich gesteund te voelen door de uitspraak van de rechter. Ze zegt de zorg voor de veiligheid “uiterst serieus” te nemen en voelde ook al eerder draagvlak in Rijswijk om het feest te verbieden.

Om het verbod kracht bij te zetten, legde de gemeente een dwangsom van 100.000 euro op als het feest toch door zou gaan. De rechter heeft woensdag in zijn oordeel echter bepaald dat die dwangsom niet mag worden opgelegd.

Met de uitspraak kan “de bijeenkomst zoals gepland niet doorgaan”, zo laat een woordvoerster van FEN weten. De organisatie vergaderde woensdagavond over het oordeel en heeft het gevoel dat “de Nederlandse rechtstaat nu buigt voor intimidatie en geweld. In de komende twee weken volgt de onderbouwing van de rechter en die zal goed bestudeerd worden waarna beraad volgt op mogelijke juridische vervolgstappen.” Daarnaast zegt de FEN binnenkort mogelijk ook een algemene ledenvergadering te willen houden in Event Plaza.

Tijdens het kort geding dinsdag werd duidelijk dat een bij FEN aangesloten organisatie uit Utrecht een demonstratie voor zaterdag heeft aangemeld bij de gemeente Rijswijk. Die zou plaats moeten vinden bij Event Plaza. Maar daar wordt toch van afgezien omdat FEN dat “te risicovol” vindt “aangezien deze plaats zou vinden in de publieke ruimte”. Een gemeentewoordvoerder bevestigde eerder op de dag dat de demonstratie was aangemeld.

Vanuit heel Nederland werden zaterdag zevenhonderd tot negenhonderd genodigden uit de Eritrese gemeenschap in het zalencentrum verwacht.