ASML investeert 80 miljoen euro in onderzoek TU Eindhoven

Chipmachinemaker ASML investeert de komende tien jaar 80 miljoen euro in onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het geld gaat onder andere naar promotieonderzoek op het gebied van natuurkunde, technologie en kunstmatige intelligentie (AI). Ook gaan de universiteit en het techbedrijf samen onderzoek doen.

De TU Eindhoven spreekt van een win-winsituatie. De investering van ASML kan volgens de universiteit “grensverleggende” nieuwe kennis opleveren die maatschappelijk en economisch van belang is. De chipmachinemaker uit het naburige Veldhoven zelf zou profiteren van alle promovendi die worden opgeleid tot “topspecialisten” die in de chipsector nodig zijn.

ASML betaalt ook mee aan de bouw van een nieuwe ‘cleanroom’, een onderzoeksruimte waar zelfs de kleinste stofdeeltjes uit de lucht zijn gezuiverd om vervuiling van onderzoeksmateriaal te voorkomen. De TU Eindhoven investeert zelf naar verwachting ruim 100 miljoen euro in het cleanroomgebouw en de aanstelling van nieuwe promovendi.

“Hiermee investeren we in de wetenschap in Nederland en in het opleiden van experts”, stelt Roger Dassen, financieel topman van ASML. Robert-Jan Smits, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, is “trots dat we hiermee een enorme boost geven aan de stevige samenwerking die we al tientallen jaren hebben”.

De onlangs afgezwaaide ASML-topman Peter Wennink sloeg eind vorig jaar nog alarm om het vestigingsklimaat voor techbedrijven in Nederland. Als die zou verslechteren, zet dat volgens hem het toekomstige verdienvermogen van Nederland onder druk.

Daarop tuigde het demissionaire kabinet ‘project Beethoven’ op om de chipmachinebouwer ertoe te bewegen in Nederland te blijven groeien. Samen met de regio Eindhoven zegde het kabinet 2,5 miljard euro toe om de halfgeleidersector in Noord-Brabant te versterken. De uitgebreide samenwerking tussen ASML en de TU Eindhoven moet daar ook aan bijdragen, schrijft de universiteit.