Al meer klachten over eindexamens dan vorig jaar

Dit jaar zijn bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) al meer klachten over de examens binnengekomen dan in het hele eerste tijdvak vorig jaar. Op dag 9 telt de Eindexamenklachtenlijn ruim 318.000 klachten, waar vorig jaar de teller na ruim twee weken eindigde op meer dan 312.000 klachten.

Scholieren die havo doen, klaagden tot nu toe het meest, met ruim 118.400 klachten. Vmbo’ers klaagden 122.300 keer en vwo’ers dienden bijna 73.000 klachten in.

Vaak gaat het dan over dat het examen te moeilijk of te lang was. Ook gingen 12.000 klachten over geluidsoverlast, zoals surveillanten die met hakken door de gymzaal lopen of een brandalarm dat tijdens een examen afgaat.

Het LAKS is blij dat scholieren de Eindexamenklachtenlijn weten te vinden. “In het verleden wisten vmbo-leerlingen ons minder goed te bereiken, we zijn heel blij om te zien dat zij ons beter weten te vinden”, zegt woordvoerder Dada Amoilafoe.

Het eerste tijdvak duurt nog tot en met volgende week woensdag.