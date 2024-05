Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die vanaf vrijdagmiddag ons land binnentrekken. Daarbij kan in korte tijd veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel. In het hele land geldt tot en met zaterdag code geel.

Op de wegen en in tunnels is er kans op wateroverlast, meldt de weerdienst. Lokaal kan zo’n 20 tot 40 millimeter vallen in 24 uur en op sommige plaatsen mogelijk nog meer. De buien verdwijnen pas zaterdag aan het einde van de middag.