Beloning van 50.000 euro voor gouden tip explosies Vlaardingen

Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 50.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever van een reeks explosies bij een loodgieter in Vlaardingen.

Inmiddels zijn de ondernemer en zijn familie al 23 keer het slachtoffer geweest van explosies of pogingen daartoe. De explosies waren gericht tegen voertuigen, woningen en bedrijfspanden van de loodgieter en zijn familie. De aanleiding voor de reeks aanslagen is niet bekendgemaakt.

“Dit roept een groot gevoel van onveiligheid op en heeft een enorme impact, niet alleen op het slachtoffer en zijn familie, maar op de hele buurt”, aldus het OM. “De explosies moeten daarom stoppen.”

De meest recente explosie was in de nacht van zondag op maandag, bij de woning van de loodgieter in de Gretha Hofstralaan. Die is al enige tijd gesloten. Vrijdag werd bekend dat de burgemeester van Vlaardingen het huis nog eens drie maanden langer dicht wil houden.

Er zijn inmiddels al verschillende aanhoudingen geweest. Ook is een aantal uitvoerders veroordeeld. Volgens het OM is het ook meerdere keren gelukt om explosies te voorkomen.