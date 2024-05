In Amersfoort is zaterdagavond een gespannen situatie ontstaan rond een Eritrees feest. Buiten aan de Van Galenstraat in de wijk Kruiskamp staat een groep Eritreeërs die de confrontatie zoekt. De politie vermoedt dat het om voor- en tegenstanders van het bewind in het Afrikaanse land gaat, maar weet niet welke groep aan welke kant staat.

Het lukt vooralsnog om de twee groepen uit elkaar te houden. Een politiewoordvoerster wist zaterdagavond niet of er al mensen zijn gearresteerd.