Vrouw in Goirle vermoedelijk door misdrijf om het leven gekomen

Een vrouw die vrijdag dood werd aangetroffen in een appartement in Goirle (Noord-Brabant) is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie zondag. Een rechercheteam van ongeveer vijftien mensen is samengesteld om de zaak te onderzoeken.

Het lichaam van de 43-jarige vrouw werd vrijdagmiddag gevonden in de woning aan het Wildpleintje. In de nacht van vrijdag op zaterdag is onderzoek gedaan door forensische specialisten in en om de woning. Het onderzoek is nog niet afgerond en gaat de komende dagen door.

Er moet nog sectie plaatsvinden op haar lichaam bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De vrouw werd gevonden na een melding bij de politie dat bekenden geen contact met haar konden krijgen. Vrijdag liet de politie al weten ermee rekening te houden dat er sprake is van een misdrijf.

De politie laat weten dat veel vragen nog onbeantwoord zijn en roept getuigen op zich te melden.