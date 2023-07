Geld Emmen en Drenthe voor fabriek die polyesterafval recyclet

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen willen beide een bijdrage van 941.500 euro geven aan het bedrijf CuRe Technology, dat vervuild en gekleurd polyesterafval behandelt en geschikt maakt voor hergebruik. CuRe Technology recyclet het afval nu in een kleinschalige proeffabriek, maar wil opschalen naar een “demonstratiefabriek” waar internationale delegaties welkom zijn om zich te laten informeren over hergebruik.

Op dit moment wordt wereldwijd slechts 9 procent van het polyesterafval gerecycled. De afgelopen jaren heeft het bedrijf veel werk verzet om dit percentage te verhogen en ook polyester te kunnen verwerken dat nu nog niet gerecycled wordt. Daarvoor is onderzoek gedaan met partners en studenten. Zo is in Emmen een techniek ontwikkeld waarmee meer soorten grondstoffen kunnen worden gerecycled.

De nieuwe fabriek moet op het GETEC Park in Emmen komen. Op het park zitten al veel bedrijven die actief zijn op het gebied van circulaire economie en het vergroenen van de chemie.

De gemeente en de provincie Drenthe noemen de vestiging van de demonstratiefabriek op het GETEC Park “belangrijk voor de doorontwikkeling van de activiteiten rondom circulaire plastics en een belangrijke stap voor de groene chemie in Zuidoost-Drenthe”.

De Provinciale Staten van Drenthe en de gemeenteraad van Emmen moeten nog instemmen met het verstrekken van de subsidies.