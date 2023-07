Jumbo zet Dappre in en sponsort met € 100.000 alle clubs en verenigingen in Arnhem

Het voortbestaan van een club of vereniging is nu eenmaal vaak afhankelijk van de hoeveelheid geld dat binnenkomt. Maar in de nasleep van de coronatijd en door de energiecrisis en financiële crisis, zien veel clubs dat zij minder inkomsten, meer kosten en minder leden hebben. Ook is het steeds moeilijker om geschikte vrijwilligers te vinden die langs deuren gaan om sponsorgeld op te halen. Inmiddels zit 50% van alle clubs en goede doelen dan ook in ernstige financiële penarie.

Scoren voor je club

Nu is er een app die het leven van clubs, stichtingen en verenigingen en hun leden een beetje makkelijker gaat maken: Scoor voor je Club. Afgelopen week organiseerden de Jumbo ondernemers Michael Janssen en René Jansen een succesvolle informatieavond voor 75 bestuurders van Arnhemse verenigingen en stichtingen. De Scoor voor je Club beweging werd gepresenteerd door Vincent de Vries en Marcel van Galen.

100.000 euro

Tijdens een energieke dialoog met de aanwezigen werd uitgelegd waarom de 3 Jumbo’s samen €100.000 beschikbaar stellen. De avond zat vol positieve reacties en complimenten van de aanwezigen. Inmiddels hebben zich al tientallen maatschappelijke organisaties aangemeld om mee te doen met Scoor voor je Club in Arnhem.

René Jansen (Jumbo Elderveld): “We kunnen nu alle maatschappelijke organisaties in Arnhem sponsoren. Leden en fans van sportverenigingen, culturele instellingen en goede doelen kunnen het hele jaar door sparen voor hun club of een speciaal spaardoel zoals een jeugdkamp, een vrijwilligers-BBQ of trainingsmaterialen. Dat geld verdienen zij door bij ons boodschappen te doen. We hebben hier geen omkijken naar, want clubs en verenigingen komen zelf in beweging en mobiliseren hun achterban.”

Michael Janssen (Jumbo janssen): “Ik vind dit een supergaaf initiatief. Door de jaren heen hebben we maatschappelijke betrokkenheid altijd heel belangrijk gevonden, maar het is lastig keuzes te maken. Nu kiest elke klant zelf. Het mooie aan Scoor voor je Club is de wederkerigheid. Op deze wijze en in deze vorm kunnen we echt iedereen in onze buurt een positief antwoord geven en blij maken.”