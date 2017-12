‘Televisiemarkt blijft krimpen’

Het aantal televisieaansluitingen in Nederland blijft teruglopen. Dat blijkt uit een kwartaalbericht van marktonderzoeker Telecompaper, die verwacht dat vanaf 2019 ook de omzet uit televisiediensten gaat afnemen.

Het aantal aansluitingen daalde in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3 procent naar een kleine 7,4 miljoen. Er kwamen wel digitale aansluitingen bij, maar dat was onvoldoende om de afname van het aantal analoge aansluitingen te compenseren. Het was het tiende kwartaal van krimp op rij.

De omzet uit televisiediensten nam in het tweede kwartaal met 1 miljoen euro toe tot 455 miljoen euro. Dat was te danken aan groei bij KPN en kleinere aanbieders. Die compenseerde een daling bij Ziggo, dat overigens wel marktleider blijft met een aandeel van ruim 60 procent. KPN is goed voor 27 procent van de totale omzet.